Midyat'ta halk eğitim merkezinde usta öğreticiler gönüllü maske üretiyor - Son Dakika

Midyat Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretiyor.

Usta öğreticiler sağlık çalışanları ve diğer kurumların maske ihtiyacına destek vermek amacıyla günlük 400 maske üretimi yapıyor.

Merkezde müdür yardımcısı Veysi Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel bir tehdit oluşturan koronavirüse karşı kurumda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Altunkaynak, Kaymakamlığın izni, Midyat Belediyesinin katkıları, Milli Eğitimin Müdürlüğünün desteği ile ilçedeki kamu kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Tamamen gönüllü 7 usta öğreticinin katkılarıyla bu üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Altunkaynak, "Çalışmalarımız tüm kurumların ihtiyacı karşılanıncaya kadar devam edecek." dedi.

Usta öğreticilerden Kadriye Yeşilmen, başta sağlık personeli olmak üzere kurumlarda görev yapanlar için ellerinden gelen çabayı göstererek maske ürettiklerini belirtti.

Günlük 400 maske ürettiklerini dile getiren Yeşilmen, bundan da mutluluk duyduklarını aktardı.

Songül Söyletmen ise gönüllü olarak bu üretimi yaptıklarını dile getirerek, çalışmaların süreceğini kaydetti.