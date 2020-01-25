Midyat'ta hastası makam aracıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta hastası makam aracıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Midyat'ta hastası makam aracıyla hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Midyat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta 70 yaşındaki Şehmus Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Midyat'ta hastası makam aracıyla hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Midyat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta 70 yaşındaki Şehmus Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kırsal Gelinkaya Mahallesinde yaşayan hasta Kaya'nın yakınları, kar nedeniyle yollarının kapalı olduğunu belirterek belediyeden yardım talep etti.

Bunun üzerine Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in aracıyla alınarak Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Veysi Şahin, Gelinkaya, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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