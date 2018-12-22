Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Havadan Trafik Denetimi

Midyat'ta Havadan Trafik Denetimi

5 saat önce

Midyat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Midyat'ta Havadan Trafik Denetimi, System.String[]
Midyat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.


Jandarma ekipleri ilçede araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda, şehrin giriş ve çıkışlarında havadan görüntü sağlayan drone kullanarak denetim yaptı.

Midyat- Mardin kara yolunda ekiplerin, trafik ihlallerini önlemek amacıyla drone ile yaptığı denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen, kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

Kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler belirlendi ve uygulama noktasında durduruldu. Uygulama noktalarında drone ile hatalı görülen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Sürücü Nuri Parlak, drone ile trafik denetimlerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Jandarma trafik ekiplerine ve devletimize çok teşekkür ederim." dedi.


Ekrem Demirtaş ise trafiğin sürekli denetim altında olmasının çok güzel olduğunu aktararak, "Denetimlerin olması bizim için daha sağlıklı ve iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trafik ekiplerinin havadan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Jandarma, Midyat, Güncel
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