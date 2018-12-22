Midyat'ta Havadan Trafik Denetimi

Midyat
ilçesinde İlçe Jandarma
Komutanlığı trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Jandarma ekipleri ilçede araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda, şehrin giriş ve çıkışlarında havadan görüntü sağlayan drone kullanarak denetim yaptı.
Midyat- Mardin
kara yolunda ekiplerin, trafik ihlallerini önlemek amacıyla drone ile yaptığı denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen, kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler belirlendi ve uygulama noktasında durduruldu. Uygulama noktalarında drone ile hatalı görülen sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Sürücü Nuri Parlak, drone ile trafik denetimlerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Jandarma trafik ekiplerine ve devletimize çok teşekkür ederim." dedi.
Ekrem Demirtaş ise trafiğin sürekli denetim altında olmasının çok güzel olduğunu aktararak, "Denetimlerin olması bizim için daha sağlıklı ve iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Trafik ekiplerinin havadan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.