Midyat'ta HDP'den AK Parti'ye katılım - Son Dakika

Midyat'ta HDP'den AK Parti'ye katılım

Midyat ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Meclis üyeleri Havva Balcı Akgül, Bediğ Alğaç ve Adnan Ağırman AK Parti'ye katıldı.

Midyat ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Meclis üyeleri Havva Balcı Akgül, Bediğ Alğaç ve Adnan Ağırman AK Parti'ye katıldı. Meclis üyeleri Havva Balcı Akgül, Bedi Alğaç ve Adnan Ağırman, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Halk Eğitim Merkezi (HEM) salonunda düzenlenen toplantıda, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin AK Parti'ye geçen üyelere rozet taktı. Şahin, meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Yarış ise, tevazu, samimiyet ve gayret sloganıyla belediyecilikte yeni bir anlayış ve nitelik kazandıran AK Parti'nin her vatandaşa eşit hizmet odaklı çalıştığını söyledi. Akgül de ilçenin geleceği için hep birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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