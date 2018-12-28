Son Dakika Haberleri: Midyat'ta "Her Atık Çöp Değildir" Projesi

Midyat'ta "Her Atık Çöp Değildir" Projesi

27 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Her atık çöp değildir" projesi Midyat ilçesinde de hayata geçirildi.

Midyat'ta
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Her atık çöp değildir" projesi Midyat ilçesinde de hayata geçirildi.


Midyat ilçesinde proje kapsamında Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi önünde geri dönüşüm potaları yerleştirildi.

Üçüncü ve dördüncü sınıfların hedef olarak belirlendiği proje kapsamında okullara, geri dönüşüm potaları, atık pil toplama makineleri konulacak.

Bu kutular sayesinde öğrencilerin, pet şişe, metal kutu ve kağıt biriktirmeleri sağlanacak. Katılım en üst düzeyde gerçekleşmesi için okullarda ambalaj atıkları ile atık pil konusunda eğitimler verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:20 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat, Kültür Sanat
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