Midyat'ta "Her Atık Çöp Değildir" Projesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliği ile "Her atık çöp değildir" projesi Midyat
ilçesinde de hayata geçirildi.
Midyat ilçesinde proje kapsamında Bahçelievler Mahallesi
Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi
önünde geri dönüşüm potaları yerleştirildi.
Üçüncü ve dördüncü sınıfların hedef olarak belirlendiği proje kapsamında okullara, geri dönüşüm potaları, atık pil toplama makineleri konulacak.
Bu kutular sayesinde öğrencilerin, pet şişe, metal kutu ve kağıt biriktirmeleri sağlanacak. Katılım en üst düzeyde gerçekleşmesi için okullarda ambalaj atıkları ile atık pil konusunda eğitimler verilecek.