Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Husumet Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Midyat'ta Husumet Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

41 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde husumetli olan iki ailenin yolda karşılaşarak başladıkları kavga kanlı bitti.

Midyat'ta Husumet Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde husumetli olan iki ailenin yolda karşılaşarak başladıkları kavga kanlı bitti. Kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Midyat ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinden çıkan H.Z. ve B.Z. husumetli oldukları öğrenilen S.İ. ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, havaya ateş ederek kaçmak isteyen S.İ.'nin kurşunları H.Z. ve B.Z.'ye isabet etti. Yaralanan H.Z. ve B.Z., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.Z. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak S.İ. ise gözaltına alındı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

Sarıköy, kavga, Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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