Midyat'ta İki Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Midyat'ta iki kamyonet çarpıştı: 6 yaralıMARDİN – Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Midyat'ta iki kamyonet çarpıştı: 6 yaralı



MARDİN – Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-Mardin karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 47 AAJ 230 ile plakalı kamyonet ile M.A. idaresindeki 33 ABM 95 plakalı kamyonet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor