Son Dakika Haberleri: Midyat'ta İki Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Midyat'ta İki Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

17 dakika önce

Midyat'ta iki kamyonet çarpıştı: 6 yaralıMARDİN – Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Midyat'ta İki Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Midyat'ta iki kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

MARDİN – Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Midyat-Mardin karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 47 AAJ 230 ile plakalı kamyonet ile M.A. idaresindeki 33 ABM 95 plakalı kamyonet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Mardin, Midyat, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 00:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'ta İki Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]