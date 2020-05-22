Midyat'ta ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Midyat Belediyesi, haşere, karasinek ve sivrisineke karşı ilaçlama yapıyor.

Belediyeden açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak park, yeşil alan ve çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde ilaçlama çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde ilaçlama programı yürütüyoruz. Bataklık ve atıksu kanallarında larvalara, yumurtalara yönelik ilaçlama yapılmış ve kuluçka süresinde müdahale edilmiştir. Büyükşehir belediyesi 2, Midyat Belediyesi de 1 araç ve personel takviyesiyle 2 vardiya esasına göre kesintisiz ilaçlama yapılmasına başlanmıştır."