Midyat'ta istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi
1 saat önce
Mardin'in Midyat Belediyesinde istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi.
Mardin Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:46 Kaynak: AA
'in Midyat
Belediyesinde istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi.
Midyat Belediyesi ve İŞKUR
işbirliğiyle istihdam edilecek 30 personel için Belediye Sosyal Tesislerinde kura töreni yapıldı.
"Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında belediyede istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi.
30 kişi 6 ay boyunca Midyat Belediyesinde görev yapacak.
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