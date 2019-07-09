Son Dakika Haberleri: Midyat'ta istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi
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Midyat'ta istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi

1 saat önce

Mardin'in Midyat Belediyesinde istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi.

Midyat'ta istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi, System.String[]
Mardin'in Midyat Belediyesinde istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi.
Midyat Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle istihdam edilecek 30 personel için Belediye Sosyal Tesislerinde kura töreni yapıldı.
"Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında belediyede istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi.
30 kişi 6 ay boyunca Midyat Belediyesinde görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:46 Kaynak: AA
Midyat Belediyesi, Mardin, Midyat, Kültür Sanat
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