Midyat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midyat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika

Midyat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

6 saat önce

Mardin Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Midyat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, System.String[]

Mardin Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.


Milli İrade İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal marşının kabulü ile ilgili sinevizyon eşliğinde slayt gösterimi yapıldı.


İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Tekin Dündar verdi.


Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - MARDİN

Mardin, Midyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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