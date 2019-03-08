Midyat'ta Jandarma Ekipleri Kadınlara Karanfil Dağıttı

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarında bulunan kadınlar ile okullarda görev yapan öğretmenlere karanfil vererek günlerini kutladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarında bulunan kadınlar ile okullarda görev yapan öğretmenlere karanfil vererek günlerini kutladı.



İlçe Jandarma Trafik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Bağlar Mahallesi'nde bulunan uygulamam noktasında toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, araçlar içinde bulunan kadınlara karanfil verdikten sonra günlerini tebrik etti. Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşan vatandaşlardan Şehnaz Samancı, "Çok güzel bir duygu, askerlerimize ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim, unutulmadık. Görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi.



Daha sonra okul ziyaretlerine çıkan jandarma ekipleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine sürpriz yaptı. Karanfillerini alan öğretmenler hatırlanmanın verdiği mutluluğu yaşarken, ekiplere teşekkür etti. - MARDİN

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