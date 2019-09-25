Midyat'ta kadın postacı

Mardin'in Midyat ilçesinin ilk kadın postacısı görevine başladı.

İlçenin tek kadın postacısı Şeyma Ayhan (25), sokak sokak gezip postaları sahiplerine teslim ediyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü mezunu Şeyma Yüce Ayhan, işini severek yaptığını belirterek, "Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Kadınların çok ilgisini çektiğim için ilk başta şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Ama alıştıktan sonra çok memnun kalıyorlar. Sırtımda çanta ile dağıtım yapıyorum." dedi.

PTT Şube Müdürü Adnan Acat ise, "Vatandaşa en iyi hizmeti vermenin çabası içerisindeyiz. Bu anlamda kadın postacının ilçemizde görev yapması bizleri de çok mutlu etti." dedi.