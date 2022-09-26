MİDYAT'TA KADINLARIN LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ ATIL ARAZİ, EKMEK KAPILARI OLDU -- - Son Dakika
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MİDYAT'TA KADINLARIN LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ ATIL ARAZİ, EKMEK KAPILARI OLDU --

26.09.2022 14:16

MARDİN'in Midyat ilçesinde Tor Dağları'ndaki 15 dönümlük atıl arazi, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) meslek öğrenen ve üretim yapan kadınlara tahsis edilerek, lavanta ekimi yapıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde Tor Dağları'ndaki 15 dönümlük atıl arazi, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) meslek öğrenen ve üretim yapan kadınlara tahsis edilerek, lavanta ekimi yapıldı. Hasadını da birlikte yapan kadınlar, kuruttukları lavantaları, ilçeye gelen turistlere satarak ek gelir elde edecek. Midyat ilçesindeki Tor Dağlarındaki 15 dönümlük atıl araziye ekilen lavantalar kadınlar için yeni bir gelir kapısı oldu. Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) öncülüğünde girişimci kadınlar tarafından 15 dönümlük atıl arazide dikilen lavantaların hasadı gerçekleştirildi. Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle ÇATOM bünyesinde meslek öğrenen ve üretim yapan kadınların el birliği yaparak kendi imkanlarıyla ekimini yaptıkları lavanta tarlasında toplanan ürünler kurutularak ilçeye gelen turistlere satılacak. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin verildiği projede önümüzdeki süreçte çiçeklerin yağının çıkarılıp kolonya ve sabun yapımında kullanılması planlanıyor. Elde edilen gelir de kadınlar arasında paylaşılarak aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlanacak.

'KENDİ İŞLERİNİ KURABİLMELERİ İÇİN FARKLI BİR ALTERNATİF'

ÇATOM yöneticisi Gülten Erol, Midyat'ta ilk defa bir lavanta bahçesi oluşturduklarının ifade ederek, 'Bu lavanta bahçesi 15 dönümden oluşuyor. Biz ilk başladığımızda 'olur mu' diye düşünürken, gerçekten de şimdi karşımızda çok güzel bir bahçe duruyor ve her yer mor, her yer çiçeklerle dolmuş. Tabi ki burası bizim için çok önemli, kadınlar için çok önemli. Hem iyi bir gelir kapısı olabilir, aynı zamanda burada yaşayan köylüler için de bir örnek olmuş oldu. Bütün herkesin örnek almasını diliyorum ve ileriki dönemlerde kadınların kendi işini kurabilmeleri için farklı bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Bugün gerçekten biz arkadaşlarla lavantalarımızı toplamaya gelirken çok heyecanlandık. Gerçekten insan ne ekiyorsa onu biçiyor, onu gördük. Şuan ilk hasadımızı yaptık. Biz bu ilk hasadımızı da inşallah çok güzel süsleyerek, güzel keselere koyarak ve yağını çıkararak kolonyasına, sabununa kadar güzel ürünler elde ederek bunları satışa sunmayı planlıyoruz dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Herdem İskenderoğlu da, Bu bölgemiz için çok önemli bir gelişme, olay. İlk lavanta hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz için ilk kurulan demonstrasyon, ilk hasat. İlk kez bayanlar için yapılan bir çalışma, önemsiyoruz. Her türlü teknik desteği verdik. Damla sulamaları olsun, zararlı hastalıklar, yapılan çalışmaların kontrolü, mevsimsel kontroller yapıldı. Şimdide ilk hasadımızı alıyoruz. Örnek olması açısından önemsiyoruz ve destekliyoruz diye konuştu. Kadınlardan Eylül Nurcan Geçer ise, Lavanta hasadını yapmaya geldik, bu ilk hasadımız. Şuan hava biraz sıcak ama keyifli geçiyor bizim için. Lavanta kokuları etrafı salmış halde. Tüm kadınlara da hayırlı olsun hasadımız ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Midyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİDYAT'TA KADINLARIN LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ ATIL ARAZİ, EKMEK KAPILARI OLDU -- - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİDYAT'TA KADINLARIN LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ ATIL ARAZİ, EKMEK KAPILARI OLDU -- - Son Dakika
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