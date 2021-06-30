Midyat'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Midyat ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, kamu çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürü Davut Esen, kıl çadır kütüphanede düzenlenen programda, bölgede yaşanabilecek afetlerle ilgili bilgi verdi.

Afetlerde bilinçli toplum oluşturmanın amaçlandığını kaydeden Esen, Mardin'de de bu amaçla etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Herkese ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Esen, kentte yıl sonuna kadar 510 bin kişiye ulaşmayı istediklerini belirtti.