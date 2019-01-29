Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Kan Bağışı Kampanyası

Midyat'ta Kan Bağışı Kampanyası

57 dakika önce

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Midyat'ta Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Midyat Belediyesi önündeki Türk Kızılayı kan toplama aracına gelen arasında Suriyeli sığınmacıların da yer aldığı çok sayıda kişi destek amacıyla kan verdi.

Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi Temsilcisi Mehmet Müjde, kan bağışına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, kan bağışı yapan Midyatlı vatandaşlara duyarlıklarından dolayı teşekkür etti.


Vatandaşlardan Sabahattin Atasal'da kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan kanı seve seve bağışlamalıyız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Mardin, Midyat, Kültür Sanat
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