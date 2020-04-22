Midyat'ta kan bağışına destek - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde bazı vatandaşlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Midyat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışında düşüş yaşanmaması için vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi.

İlçede Anıt Park meydanında konuşlanan çadırda kan bağışı yapılıyor.

İlk günde ilçede 50 ünite, ikinci günde 52 ünite kan toplandı.

3 günde 160 üniteye ulaşılması hedefleniyor.

Kızılay yetkilileri, gönüllü kan bağışçılarının önemine değindi.

Kan bağışında bulunan Hamdiye Beyaz, daha önce de kan verdiğini belirterek, "Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışı can kurtarır." dedi.

Mehmet Ata Örenç, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yılda bir defa kan veriyorum. Kan bağışçısıyım." diye konuştu.

Abdulaziz Doğan ise, mobil aracı ilçede gördüğünde hep kan bağışında bulunduğunu anlatarak, "Gelenlere teşekkürler. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. İnşallah verdiğimiz kan faydalı olur." ifadelerini kullandı.