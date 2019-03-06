Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Kan Bağışına Yoğun İlgi

Midyat'ta Kan Bağışına Yoğun İlgi

14 dakika önce

Mardin Midyat ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Midyat'ta Kan Bağışına Yoğun İlgi, System.String[]
Mardin Midyat ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Midyat İlçe Devlet Hastanesinde kurulan kan bağış tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Havaların yağışlı ve soğuk olmasına aldırmayan vatandaşlar, kan bağış tırı önünde sıraya girdi. Vatandaşlar, kanın acil ihtiyaç olduğunu belirterek, herkesin bağışta bulunması çağrısını yaptı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:20 Kaynak: İHA

Kızılay, Mardin, Midyat, Güncel
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