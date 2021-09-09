Midyat'ta konforlu ulaşım için asfaltlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından konforlu bir ulaşım imkanı sağlanması için asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ilçede yürütülen asfalt çalışmaları ile ilgili incelemede bulundu.

Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçenin çeşitli noktalarında başlattığı asfalt ve kaldırım çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığını dile getiren Şahin, "Bu kapsamda Yeni ve Ulucami mahalleleri, Seyfettin Güneştan Caddesinde 950 metre, Bahçelievler Mahallesi Hastane Caddesinde 700 metre, Gölcük ve Sanayi mahalleleri, Mezarlık Caddesinde 400 metre asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Midyat'ta kaldırımlar yenilecek, aydınlatma direkleri takılacak ve ağaçlandırma yapılacak. Daha modern bir ulaşım için çalışmalar hızla devam ediyor." dedi.

Şahin, bu çalışmalara desteklerinden dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililere teşekkür etti.