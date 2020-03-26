Midyat'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Midyat'ta koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Midyat Belediyesi Zabıta ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşları yeni tip korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Midyat Belediyesi Zabıta ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşları yeni tip korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Acırlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Şenköy ve Yolbaşı kırsal mahallelerine giden kırsal ekipler Türkçe, Arapça ve Kürtçe bilgilendirmede bulundu.
Mahalle sakinlerine kalabalık ortamlardan uzak kalmaları ve evden çıkmamaları konusunda ikaz eden zabıta daha sonra broşür dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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