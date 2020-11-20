Midyat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Midyat Belediyesi, vatandaşların gönül rahatlığıyla caddelerde dolaşabilmesi için cadde ve sokakları sabunlu su ile dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, Midyat'ta yaşayan vatandaşların virüsten daha fazla etkilenmemesi için belediye olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek istediklerini söyledi.

Kutlu, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Midyat Belediye Başkanımız Veysi Şahin'in talimatıyla pandemi süreci başladığından bu yana cadde ve sokaklarımızı sabunlu su ve dezenfektan ile her gün yıkamaktayız. Kalabalık caddelerin ilaçlanarak, yıkanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Pazar yerlerindeki denetimlerimiz sürüyor. Şehriler arası otobüs terminallerinin temiz olması için dezenfekte işlemi yapıldı. Otobüslerde de bulaşın olabileceği bütün riskli bölgelere gerekli hassasiyet gösterildi. Çalışmalar devem ediyor."

Esnaf Zeynep Vurhan, Midyat Belediyesinin aldığı tedbirlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cadde ve sokakların sürekli yıkandığını, esnafın sürekli kontrol edildiğini dile getiren Vurhan, Belediye Başkanı Şahin ve belediye personeline sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.