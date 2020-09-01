Midyat'ta köy ürünleri pazarı açıldı - Son Dakika

Midyat Belediyesi tarafından yaptırılan organik köy ürünleri pazarı törenle hizmete girdi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle köylerdeki küçük üreticilerin temiz ve hijyenik bir ortamda ürünlerini satabileceği, tüketiciye ulaştırabileceği pazar olduğunu söyledi

Midyat gibi tarihi ve turistik bir yer için önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Dundar, "Umarız ki üreticilerimiz üretmeye devam eder. Vatandaşlarımız, bu hizmetle inşallah daha güzel ve temiz bir ortamda ürünlerini satabilecekler, tüketiciye ulaştırabilecekler. Bu hizmette emeği geçen başta belediye başkanımıza ve bütün belediye çalışanlarına vatandaşlarımız, üreticilerimiz, çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de belediyeye ait oto yıkama yerini organik köy ürünleri pazarı alanına dönüştürdüklerini belirtti.

Şahin, "Daha önce esnafımız, vatandaşlarımız sokak aralarında, caddelerde ürünlerini satıyordu. Artık tertemiz tezgahlarının üzerinde ürünlerini satacaklar. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.