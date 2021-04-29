Midyat'ta Kültür ve Kongre Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

Midyat ilçesinde Kültür ve Kongre Merkezinin temeli atıldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeni Mahallede temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilçede inşa edilecek merkezin modern özellikler taşıyacağını söyledi.

Göreve geldikleri andan itibaren kültür ve turizm alanlarında yeni bir yol haritası çıkardıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Midyat'ta bir kültür merkezinin eksikliğini hissediyorduk. 5 bin metrekarelik kapalı alanıyla 1500 kişilik salon, 110 kişilik sinema salonu, kafeteryası, briç salonları, oyun alanları, vatandaşımızın 7'den 70'e herkesin faydalanacağı bir kültür kompleksi olacak. İnşallah 1,5 yıl zarfında çok güzel bir eser meydana gelecek. Peyzaj çalışmalarıyla, yeşil alanlarıyla, kapalı otoparkıyla Midyat, çok güzel bir tesise kavuşacak."