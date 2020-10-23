Son dakika: Cizre'de Macron'un sözlerine tepki - Son Dakika

Cizre HÜDA PAR İlçe Başkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasa tasarısıyla "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" ifade etmesine tepkisini dile getirdi.

Nur Mahallesi Şehit Şeyh Zeki Camisi önünde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan HÜDA PAR İlçe Teşkilatında basın sözcüsü Cüneyt Özkaya, Macron'un açıklamasını kınadıklarını belirtti.

"Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemeler, fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığı dönüşmüş durumda. Macron, açıklama ve uygulamalarıyla İslam'a karşı olan kin ve nefretini artık aleni bir savaşa dönüştürmüştür." diyen Özkaya, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Fransa, İslam'a karşı açtığı bu savaşı kazanamayacaktır. Aziz İslam'a karşı mücadele etmeye çalışanlar, dün olduğu gibi bugün de kaybedenlerden olacaktır. İzzet ve irade sahibi İslam ülkeleri, Fransa'nın bu İslam düşmanlığına karşı mutlaka harekete geçmeli, dünya genelinde Müslümanların hak ve hukukunu koruyacak bir mekanizma mutlaka kurulmalıdır. Başta Fransa olmak üzere Avrupa'da artışa geçen İslam düşmanlığını lanetliyoruz."