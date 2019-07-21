Midyat'ta metruk binalar yıkılıyor
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Mardin'in Midyat ilçesinde madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:28 Kaynak: AA
'in Midyat
ilçesinde madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.
Midyat'ta tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binaların belediye ekiplerince, yapılan tespitin ardından yıkımı yapılıyor.
Belediye Başkanı Veysi Şahin
'in talimatıyla Fen İşlerine Müdürlüğü ekipleri harabe evlerin yıkımını iş makineleri ile gerçekleştiriyor.
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