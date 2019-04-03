Midyat'ta Miraç Kandili Programı
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde Miraç Kandili
dolayısıyla program düzenlendi.
Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen program yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Duaların edildiği programda üç dilde Mevlit-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.
Programa katılan vatandaşlara lokum ve tatlı ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:12 Kaynak: AA
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