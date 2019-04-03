Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Miraç Kandili Programı

Midyat'ta Miraç Kandili Programı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Midyat'ta Miraç Kandili Programı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen program yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Duaların edildiği programda üç dilde Mevlit-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

Programa katılan vatandaşlara lokum ve tatlı ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:12 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Miraç Kandili Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]