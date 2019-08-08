Son Dakika Haberleri: Midyat'ta motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Midyat'ta motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı

2 saat önce

Mardin Midyat ilçesinde sepetli motorsiklet çalan hırsızlar, Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması ile çaldıkları motorla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Midyat'ta motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]
Mardin Midyat ilçesinde sepetli motorsiklet çalan hırsızlar, Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması ile çaldıkları motorla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Edinile bilgilere göre, Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde hırsızlık yapan Y.D. ve F.A. isimli şahıslar, sabah saatlerinde çaldıkları motorla kaçmaya çalışırken, suç üstü yakalandı. Midyat Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmayla, sepetli motor çalan 2 hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Midyat M tipi kapalı cezaevine gönderildi. - MARDİN
Bağlar Mahallesi, Asayiş Büro, Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü
İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Son dakika! Denizli'de 4.2 ve 6 büyüklüğünde iki deprem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:20:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'ta motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]