Midyat'ta muhtarla toplantı - Son Dakika

Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

Midyat'ta sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Dundar, sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik ise, son bir ayda ilçede yapılan sıcak asfalt çalışmaları ile kırsal mahallelere yapılan çalışmaları aktardı.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sertaç Çelebi, kurum müdürleri ile merkez kırsal mahalle muhtarları katıldı.