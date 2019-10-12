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Midyat'ta muhtarlar toplantısı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

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Mardin'in Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Bağlar Mahallesi'ndeki Kocatepe Ortaokulunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ve kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Dündar, toplantıda yaptığı konuşmada, sağlıklı ve etkin bir yönetim yolunun diyalogdan ve iletişimden geçtiğini söyledi.

İmkanlar ölçüsünde sorunları çözmeye devam edeceklerini anlatan Dündar, "Mahalle sorunların çözümü ve eksiklerin biran önce giderilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Devletimizin imkanları ölçüsünde en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Şahin de vatandaşların taleplerine imkanlar nispetinde yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.

Muhtarlar da sorun ve taleplerini dile getirdi.

Bağlar Mahallesi, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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