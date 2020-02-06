Midyat'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Midyat'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

Midyat'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi, System.String[]

Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

Milli İrade Okulu konferans salonunda gerçekleşen muhtarlar toplantısına Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.


Kaymakam Dundar, iletişimi sağlıklı kılmak için muhtarlar toplantısını düzenlediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Şahin, hem kırsalda hem de merkezde yaptıkları işleri bir kitapçık şeklinde topladıkları kaydederek, "Bu hizmetleri kitapçık haline getirdik. Yaklaşık 11 ay içerisinde yaptığımız icraatlar burada. Bunların devamı da var." diye konuştu.

Daha sonra kurumlar çalışmaları aktardı, muhtarlar talep ve önerilerini dile getirdi.

Veysi Şahin, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, Dorukhan Toköz'ün attığı mesajları ifşa etti
Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:00:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Midyat'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]