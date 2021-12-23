Midyat'ta muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde 2021 yılı aralık ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Milli İrade Okulu konferans salonunda, Kaymakam Ahmet Solmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsa Kurnaz, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarların görüş ve önerilerini ilettiği toplantıda Kaymakam Solmaz, iletilen taleplerin öncelik sırasına göre yerine getirileceğini söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Yardımcısı Çelik ise, yürütülen ve yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Midyat SGK İlçe Müdürü Abdürrahim Güneş de Genel Sağlık Sigortası hakkında bilgi vererek, vatandaşların prim borçlarını 31 Aralık'a kadar ödemeleri halinde sağlanacak imkanları aktardı.