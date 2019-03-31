Son Dakika Haberleri: Midyat'ta 'Muhtarlık' Kavgası: 2 Yaralı

Midyat'ta 'Muhtarlık' Kavgası: 2 Yaralı

47 dakika önce

MARDİN'in Midyat ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Midyat'ta 'Muhtarlık' Kavgası: 2 Yaralı, System.String[]
MARDİN'in Midyat ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Midyat'ın Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki muhtar adayının yakınları arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Adil Özgün (37) ve Hamit Özgün (65) bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Adil Özgün ameliyata alındı. Polis isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alırken mahalledeki güvenlik önlemlerini de artırdı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:35 Kaynak: DHA

Çavuşlu Mahallesi, Polis, Mardin, Midyat, Güncel
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