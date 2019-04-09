Midyat'ta Muhtarlık Seçimi İptal Edildi
41 dakika önce
Mardin Midyat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri, çıkan olaylar ve sandıkların zarar görmesi sebebiyle iptal edildi.
Mardin Midyat
ilçesi Söğütlü
Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri, çıkan olaylar ve sandıkların zarar görmesi sebebiyle iptal edildi.
Edinilen bilgilere göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Söğütlü Mahallesi muhtarlığı için için yarışan iki taraf kavga
etmiş, olayda 5 kişi yaralanmış 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayda sandıkların zarar görmesi nedeni ile Mardin Yüksek Seçim Kurulu
tarafından muhtarlık seçimi iptal edildi. Söğütlü Mahallesi için seçimlerin 2 Haziran 2019'da yapılacağı öğrenildi. - MARDİN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:10 Kaynak: İHA
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Mahallede Muhtarlık Seçimi Yeniden Yapılacak
CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu