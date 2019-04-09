Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Muhtarlık Seçimi İptal Edildi

Midyat'ta Muhtarlık Seçimi İptal Edildi

41 dakika önce

Mardin Midyat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri, çıkan olaylar ve sandıkların zarar görmesi sebebiyle iptal edildi.

Midyat'ta Muhtarlık Seçimi İptal Edildi, System.String[]
Mardin Midyat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri, çıkan olaylar ve sandıkların zarar görmesi sebebiyle iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Söğütlü Mahallesi muhtarlığı için için yarışan iki taraf kavga etmiş, olayda 5 kişi yaralanmış 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayda sandıkların zarar görmesi nedeni ile Mardin Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlık seçimi iptal edildi. Söğütlü Mahallesi için seçimlerin 2 Haziran 2019'da yapılacağı öğrenildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:10 Kaynak: İHA

Söğütlü, Midyat, Politika
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