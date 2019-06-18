Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Midyat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Midyat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından dua okundu.
Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Mursi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Midyat Gençlik Derneği Başkanı Halil Polat, Mursi'yi şehit olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah bu zulüm devam etmeyecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:49 Kaynak: AA
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