Midyat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:49 Kaynak: AA
Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Midyat
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftüsü Mehmet Şafi
Bilik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından dua okundu.
Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik
, Mursi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Midyat Gençlik Derneği Başkanı Halil Polat, Mursi'yi şehit olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah bu zulüm devam etmeyecek." dedi.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı