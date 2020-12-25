Midyat'ta Noel ayini yapıldı - Son Dakika

MARDİN'in Midyat ilçesinde Süryaniler, Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı, düzenledikleri ayinle kutladı.

Midyat'ta Süryaniler, Hıristiyanların ilk bayramı olan ve Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı, Mor Barsavmo Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Bayram öncesi 10 gün boyunca, içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınan Süryaniler, ayinde kilisenin ortasına Hazreti İsa'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgeleyen çıralardan koydu. Ayine katılan çocuklar, mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında döndü. İlahilerin okunduğu ayinin ardından, Süryaniler sosyal mesafeye uygun şekilde birbirlerinin bayramını tebrik etti. Bayramlaşma 3 gün boyunca devam edecek.

'BÜTÜN DÜNYAYA HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUZ'Mor Abrohom Kilisesi Sorumlusu ve Papaz Yardımcısı Yusuf Türker, koronavirüs nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcıyla ayini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Maske ve sosyal mesafe kuralına uyup, ayine o şekilde başladık. Bütün dünyaya huzur, sağlık ve sevgi getirmesini diliyoruz" dedi.Öğretmen Şükrü Aktaş, Noel Bayramı'na Süryanice 'Yeldo' dediklerini belirterek, "İsa Mesih'in doğuş bayramı. Bayram ayinini yaptık, mutluyuz, sevinçliyiz. Bilindiği gibi, pandemi kuralları çerçevesinde, tüm kurallara riayet ederek, dikkat ederek bayramımızı kutladık. Bu bayramın tüm dünyaya, özelde de ülkemize, bölgemize barış, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu. Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay da şunları söyledi:

"Koronavirüs gitsin. Onun için duamız budur. 2 gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması var. Hepimiz evde kutlayacağız. Birbirimizi telefonla arayarak uzaktan kutlayacağız"