Midyat'ta Noel kutlaması - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Şmuni Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş'ın yönettiği yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu törende erkekler korosu ve ruhani liderler ateşin etrafında dönerken, kadınlar korosu da ilahiler okudu. Ayinde tüm dünyanın huzura kavuşması için dualar edildi. Süryanice ve Türkçe ilahi ile duaların da okunduğu ayine katılanlar kutsandı.

Daha sonra kiliseye gelen Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve İlçe Müftüsü Şafi Bilik Süryani vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Tekin Dündar yaptığı konuşmada, farklı dil, kültür ve inançların huzur içerisinde bir arada yaşadığını belirterek, "Süryani vatandaşlarımızın bayramını kutlamak için buraya geldik. Umarız ki daha güzel bayramlarda daha bereketli senelerde yine bir arada olalım. Midyat'ı daha güzel bir hale getirmek için hep beraber çalışıp, hep beraber emek verelim." dedi.

Metropolit Samuel Aktaş da ülkenin huzuru ve barışı için dua ettiklerini söyledi.