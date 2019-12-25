Midyat'ta Noel kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta Noel kutlaması - Son Dakika

Midyat'ta Noel kutlaması

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Şmuni Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Midyat'ta Noel kutlaması, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Şmuni Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş'ın yönettiği yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu törende erkekler korosu ve ruhani liderler ateşin etrafında dönerken, kadınlar korosu da ilahiler okudu. Ayinde tüm dünyanın huzura kavuşması için dualar edildi. Süryanice ve Türkçe ilahi ile duaların da okunduğu ayine katılanlar kutsandı.

Daha sonra kiliseye gelen Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve İlçe Müftüsü Şafi Bilik Süryani vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Tekin Dündar yaptığı konuşmada, farklı dil, kültür ve inançların huzur içerisinde bir arada yaşadığını belirterek, "Süryani vatandaşlarımızın bayramını kutlamak için buraya geldik. Umarız ki daha güzel bayramlarda daha bereketli senelerde yine bir arada olalım. Midyat'ı daha güzel bir hale getirmek için hep beraber çalışıp, hep beraber emek verelim." dedi.

Metropolit Samuel Aktaş da ülkenin huzuru ve barışı için dua ettiklerini söyledi.

Midyat, Mardin, Noel, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Banka soyan hırsız, paraları havaya saçarak 'Mutlu Noeller' diye bağırdı
Mayweather'dan kızına servet değerinde Noel hediyesi İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Son Dakika Haberleri
22:58 Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:56 Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi - Son Dakika Haber
22:54 Netanyahu ilk kez anlattı: Putin 'sen olmasaydın İsrail'le savaşa girebilirdik' dedi - Son Dakika Haber
22:41 Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Kısmi hafıza kaybı yaşadım - Son Dakika Haber
22:36 İYİ Parti'li isme 24 saat içinde 2 silahlı saldırı! - Son Dakika Haber
22:35 Yola fırlayan domuza çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Midyat'ta Noel kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]