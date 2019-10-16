Son Dakika Haberleri: Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi
Son Dakika Güncel Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi

Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarını denetledi.

Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarını denetledi.


Midyat'ta jandarma trafik ekipleri tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin evden okula güvenli taşınması için servis araçlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şoförler uyarılırken, jandarma ekipleri denetimlerin eğitim öğretim süresince devam edeceğini kaydetti. - MARDİN

Jandarma, Mardin, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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