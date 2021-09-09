Midyat'ta okul çevreleri denetlendi - Son Dakika

Midyat'ta okul çevreleri denetlendi

Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin açılmasının ardından okulların çevresinde bulunan kahve ve internet kafeler ile tütün mamulleri satan iş yerlerini denetledi.

Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin açılmasının ardından okulların çevresinde bulunan kahve ve internet kafeler ile tütün mamulleri satan iş yerlerini denetledi. Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için denetim gerçekleştirdi. Okul etrafında bulunan metruk bina, alkol ve tütün mamulleri satan iş yerleri, kahve ile internet kafeleri denetleyen polisler, 209 şahsın GBT sorgulamasını gerçekleştirdi. Vatandaşların huzur ve güveni için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - MARDİN

Son Dakika

Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak

Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü

Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme gruplarında 55 ülke arasında 47. sırada yer aldı

Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir

Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

PCR testi zorunluluğu sonrası 300 liraya sahte test düzenleyen şirketler ortaya çıktı

Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor

17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi