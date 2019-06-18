Son Dakika Haberleri: Midyat'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" çalışması
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Midyat'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" çalışması

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Jandarma Trafik ekiplerince, okul önleri ve yaya geçitlerinde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yol çizgi çalışması başlatıldı.

Midyat'ta
Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Jandarma Trafik ekiplerince, okul önleri ve yaya geçitlerinde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yol çizgi çalışması başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca, "2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde başlatılan kampanya, Midyat ilçesinde de sürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Budaklı ve Şenköy mahalleleri kırsalında, yaya önceliği ile ilgili afişler astı, yolda işaretleme yaptı, sürücü ve yayalara bilgilendirici broşür dağıttı.
"Önce Yaya" ikonlarını da güzergaha yerleştiren ekipler, trafikte hayatın önemine dikkati çekti.
Ayrıca, jandarma trafik ekipleri "yaya geçidi" ve "radar" denetimleri de yaptı.
Denetimlerin yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:09 Kaynak: AA
Mardin, Jandarma, Midyat, Kültür Sanat
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