Midyat'ta Örgenci Servisleri Denetlendi
36 dakika önce
Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme büro amirliği ekipleri tarafından yapılan servis ve kış lastiği uygulamasında, 91 servis aracı kontrol edildi.
Mardin
'in Midyat
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme büro amirliği ekipleri tarafından yapılan servis ve kış lastiği uygulamasında, 91 servis aracı kontrol edildi.
Uygulamada kusuru görülen 2 araca toplamda 216 TL idari para ceza kesildi. Servis şoförlerine araçları yavaş kullanmaları, fazla yolcu almamaları ve her şeyden önce örgencilerin can güvenliklerini ön planda tutmaları yönünde bilgilendirme yapıldı. Uygulama sırasında trafik eğitimi de verildi. Yapılan denetimlerde, araçların okul taşıtı yazısı, 'dur' ibaresi olan ışıklı tabela, emniyet kemerleri, otomatik kapılar, araçların yaşları, işlevleri kontrol edildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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