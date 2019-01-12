Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Örgenci Servisleri Denetlendi

Midyat'ta Örgenci Servisleri Denetlendi

36 dakika önce

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme büro amirliği ekipleri tarafından yapılan servis ve kış lastiği uygulamasında, 91 servis aracı kontrol edildi.

Midyat'ta Örgenci Servisleri Denetlendi, System.String[]
Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme büro amirliği ekipleri tarafından yapılan servis ve kış lastiği uygulamasında, 91 servis aracı kontrol edildi.

Uygulamada kusuru görülen 2 araca toplamda 216 TL idari para ceza kesildi. Servis şoförlerine araçları yavaş kullanmaları, fazla yolcu almamaları ve her şeyden önce örgencilerin can güvenliklerini ön planda tutmaları yönünde bilgilendirme yapıldı. Uygulama sırasında trafik eğitimi de verildi. Yapılan denetimlerde, araçların okul taşıtı yazısı, 'dur' ibaresi olan ışıklı tabela, emniyet kemerleri, otomatik kapılar, araçların yaşları, işlevleri kontrol edildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Mardin, Midyat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 1002 TL Para Cezası Verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsiz Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı

Kalpazanlıktan Tahliye Oldu, Avukat Ücretini Sahte Parayla Ödedi 15 İlde Taksicilere Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:12:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Örgenci Servisleri Denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]