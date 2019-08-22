Son Dakika Haberleri: Midyat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Midyat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

MARDİN'in Midyat ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yunus Emre Taşpınar yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Midyat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
MARDİN'in Midyat ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yunus Emre Taşpınar yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- İdil yolunda meydana geldi. Yunus Emre Taşpınar yönetimindeki 34 TL 9246 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Onur Aykut yönetimindeki 65 KA 699 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre Taşpınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Taşpınar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.


Taşpınar, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada
Son Dakika! Hak-İş ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı Marketin ortasına dışkısını yapan adam böyle görüntülendi ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:23:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]