Midyat'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde pazar esnafına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı.

Midyat Belediyesi zabıta ekipleri, Ortaçarşı Mahallesi'nde kurulan pazar girişinde stant açarak esnafa ve alışveriş yapan mahalle sakinlerine koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan ekipler, esnaftan hijyen kurallara uymasını istedi.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye istinaden, Türkiye geneli tedbirler alındığını anımsattı.

Zabıta müdürlüğü olarak halk pazarında vatandaşları bilgilendirdiklerini, maske, eldiven ve dezenfekte malzemeleri dağıttıklarını kaydeden Bayar, çalışmaların süreceğini aktardı.

Bayar, "Her gün nerede pazar varsa orada çalışma devam edecek. Ayrıca ilçe genelinde tüm, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocakları ve umuma açık kalabalık oluşturan yoğunluk oluşturan yerleri kapattık. Lokantaları tebligat dağıtarak bilgilendirdik." dedi.

Esnaf Ahmet Çelik, uygulamanın hem kendileri hem de alışverişe gelenler için önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Yusuf Gül de belediye ekiplerine teşekkür etti.