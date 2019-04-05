Midyat'ta Polis Haftası Etkinliği
1 saat önce
Midyat ilçesinde Polis Haftası dolaysıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Midyat
ilçesinde Polis Haftası
dolaysıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan
Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Ulucami Mahallesinde 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Velit Bektaş'ın kabri ziyaret edildi.
Kur'an- Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Cumhuriyet Mahallesi
Hacı Kasım Altunkaya Camisinde de şehitler için mevlit okutuldu.
Etkinliklere, Kaymakam Hüseyin Tekin
, Belediye Başkanı Veysi Şahin
, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, şehit polisin babası Abdulkadir Bektaş
, teşkilat mensupları, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:40 Kaynak: AA
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