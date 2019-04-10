Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Polis Haftası Etkinlikleri

Midyat'ta Polis Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.

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Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, şehit kabirleri ziyaret edilerek, şehitler için mevlit okutuldu. İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman daha sonra tebrikleri kabul etti.

Etkinliklere, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Pasinlioğlu, Midyat Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, Midyat Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz katıldı.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:30 Kaynak: İHA
Mardin, Polis, Polis Haftası, Midyat, Güncel
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