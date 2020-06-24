Midyat'ta resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

Törene Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin , Belediye Başkan Yardımcıları Şehmus İleri, Abdurrahim Çelik , Seyfettin Taş ile dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

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