Midyat'ta resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

Midyat ilçesinde düzenlenen Evde Kal Midyat Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Midyat Belediyesince, "23 Nisan Evde Kal Midyat" sloganıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından evde kalan 4-14 yaş grubundaki öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Şehmus İleri, Abdurrahim Çelik, Seyfettin Taş ile dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.