Midyat'ta sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika
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Midyat'ta sağlık çalışanlarına moral ziyareti

7 saat önce

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Şehmus İleri, hastane çalışanlarını ziyaret etti.

Midyat'ta sağlık çalışanlarına moral ziyareti, System.String[]

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Şehmus İleri, hastane çalışanlarını ziyaret etti.

İleri, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve belediye çalışanları ile Midyat Devlet Hastanesine giderek, sağlık personeline çiçek verdi.

Ziyaretin destek amaçlı olduğunu belirten İleri, "Temennimiz milletimizin açıklanan kurallara uymasıdır. Bu konuda herkes üstüne düşeni yapmalı. İnşallah bu kuralları uyguladıktan sonra da bunu en az zararla memleketimiz atlatır." dedi.

Başhekim yardımcısı Hüsnü Yıldırım ise, belediye yönetiminin sağlık çalışanlarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hemşire Meryem Şahin'de," Böyle bir zamanda yanımızda bize mutluluk verdi." dedi.

AK Parti, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:24 Kaynak: AA

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