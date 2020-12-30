Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak - Son Dakika

Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak

30.12.2020 12:07
Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak.

Mardin'in Midyat ilçesinde Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak.

Midyat Belediyesine ait tarihi binanın Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak hizmet vermesi için Artuklu Üniversitesi ile Midyat Belediyesi arasında iş birliği protokolü Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından imzalandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, törende, daha önce hiç bir ilçede bir fakültenin bu kadar hızlı bir sürede kurulmasına şahit olmadığını belirterek, bunun iş birliği sayesinde olduğunu söyledi.

Kısa sürede Midyat'ın bir kampüs alanına sahip olacağına inandığını kaydeden Özcoşar, "İlk çalışmalarımızı başlattık. İnşallah 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ilk öğrencilerini alacak ve aktif bir şekilde çalışmalarına başlayacak." dedi.

Şahin de belediyeye ait tarihi bir binayı geçici olarak fakülte için tahsis ettiklerini bildirdi.

"Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sadece fakülte ile kalmayıp Midyat Üniversitesi olarak da ilk adımları atılmış olacağız." diyen Şahin, fakülte kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Artuklu Üniversitesi, İbrahim Özcoşar, Mardin, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ceza yağdı Esnafa yapılacak kira desteği için başvurular bugün başlıyor Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan adamdan şaka gibi savunma: Yanlış anlaşılma oldu Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim 2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı         
12:03
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?         
11:30
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 12:17:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei