Midyat'ta şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Midyat Kadın Dayanışma Platformu ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in eşi Tülin Şahin tarafından bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal Marşının okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Tülün Şahin, İdlip'teki hain saldırıya değinerek, şöyle konuştu:

" Şehitlerimizin aziz ruhuna armağan edilmek üzere düzenlemiş olduğumuz mevlit programında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle, güzel vatanımızın birlik ve bütünlüğü ile milletimizin huzuru, vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden başta Midyatlı evladımız şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."