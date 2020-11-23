Midyat'ta semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada 4 gün yerine 2 gün semt pazarı kurulması kararı alındı.

Midyat Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs denetimlerinin daha etkin yapılması için yayınladığı genelge kapsamında denetimleri sıklaştırdı.

İlçe merkezinde haftada 4 gün kurulan halk pazarları önlemler çerçevesinde 2 güne indirildi.

Bundan böyle pazartesi günleri Estel Ortaçarşı, perşembe günleri de Sanayi Mahallesinde kurulan halk pazarının hizmet vereceği belirtildi.

Midyat Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca genelge kapsamında pazar alanlarında gerekli düzenleme ve denetim yaparken, pazar esnafına sosyal mesafeye dikkat etmeleri, tezgahlar arasında boşluk bırakmaları, maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Pazarlarda ayrıca sigara içme yasağına ilişkin de denetim yapılıyor.

Yapılan denetimler esnaf ve vatandaşlar tarafından takdir gördü.