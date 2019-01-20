Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Midyat'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı kavgada vurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Midyat'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı kavgada vurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Midyat'ın Yolbaşı Mahallesi kırsalında Hıdır Zengin (27) ve Bekir Zengin (25) ile aralarında önceden husumet olduğu belirtilen S.İ. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

S.İ'nin kavgada silahla ateş etmesi sonucu yaralanan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Hıdır Zengin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri S.İ'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Yolbaşı, Mardin, Midyat, Kültür Sanat
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