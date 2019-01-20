Midyat'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı kavgada vurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde silahlı kavgada vurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Midyat'ın Yolbaşı
Mahallesi kırsalında Hıdır Zengin (27) ve Bekir Zengin (25) ile aralarında önceden husumet olduğu belirtilen S.İ. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
S.İ'nin kavgada silahla ateş etmesi sonucu yaralanan iki kardeş, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Hıdır Zengin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma
ekipleri S.İ'yi gözaltına aldı.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:22 Kaynak: AA
3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Karnesi Ortaya Çıktı
Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
Mesut Akusta'nın Annesi Hayatını Kaybetti