Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Söğütlü Anadolu Lisesinde kütüphane açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta Söğütlü Anadolu Lisesinde kütüphane açıldı

Midyat'ta Söğütlü Anadolu Lisesinde kütüphane açıldı

18 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesindeki Söğütlü Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphane açıldı.

Midyat'ta Söğütlü Anadolu Lisesinde kütüphane açıldı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesindeki Söğütlü Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphane açıldı.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünce, İlçe Jandarma Komutanlığı ve vatandaşlarında katkılarıyla okula kazandırılan kütüphanenin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamı Tekin Dündar, yaptığı konuşmada, en önemli beklentilerinin iyi bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.


"Tüm öğretmen ve idaresi arkadaşlarımızdan okullarını sahiplenmelerini istiyoruz. Aynı bir baba evladını korumak için nasıl çabalıyorsa, idareci ve öğretmenlerin de okulunu, öğrencilerini sakınmalarını arzu ediyoruz." diyen Dündar, nesillerin iyi yetiştirilmesi halinde akademik başarının da beraberinde geleceğini belirtti.

Okul müdürü Bedreddin Şahin de bir sunum yaptı.

Daha sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi.


Programa, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Doğan, Mardin Eğitim Bir Sen Başkanı Eyüp Değer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Söğütlü, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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